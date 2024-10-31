Прокуратура Грузии расследует 47 уголовных дел о возможной подтасовке результатов выборов

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Генпрокуратура Грузии расследует 47 уголовных дел о возможной подтасовке результатов парламентских выборов, сообщает ТАСС.

При этом лица, которые говорили о фальсификации выборов, сейчас отказываются давать показания правоохранителям и не сотрудничают со следствием, отметило ведомство.

"Прокуратура призывает их своевременно явиться в следственные ведомства и начать сотрудничество для обеспечения быстрого, эффективного и объективного расследования", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Кроме того, правоохранительные органы Грузии арестовали двух человек по подозрению в фальсификации результатов голосования на одном из избирательных участков Марнеульского района в день выборов в парламент.

По данным прокуратуры, 26 октября на участке села Садахло обвиняемые поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция отказалась признавать итоги выборов. В том числе не признала результаты и президент Грузии Зурабишвили, которая назвала нынешнее правительство нелегитимным.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.

Вскоре Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. В результате ведомство начало расследование по данной ситуации. Президент Грузии была вызвана на допрос, однако позже она заявила, что не планирует на него идти.

В свою очередь, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал прошедшие парламентские выборы чистыми и прозрачными. Он также добавил, что результаты можно перепроверить.