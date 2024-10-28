Песков: в Кремле отвергают обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии

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Россия не вмешивалась в парламентские выборы в Грузии, подобные обвинения голословны. Кремль отвергает их, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что подобные обвинения для многих стран носят стандартный характер, поскольку Россию регулярно обвиняют во вмешательстве. Таким образом представитель Кремля прокомментировал отношение российских властей к высказываниям президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что признание результатов прошедших в стране выборов сравнимо с признанием "подчинения Грузии России".

Песков также подчеркнул, что Москва "не лезет" во внутренние дела Грузии и не собирается делать этого, обратив внимание, что данная позиция России декларируется публично. При этом попытки дестабилизации и вмешательства в дела страны со стороны других государств видны невооруженным глазом, указал он.

"Оказать влияние на исход этого голосования пробовало огромное количество сил из европейских стран. Этого никто даже не скрывал. Это были публичные заявления, в отличие от Москвы", – указал Песков.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Пятипроцентный барьер смогли преодолеть и четыре оппозиционные партии, однако все они отказались признавать итоги выборов.