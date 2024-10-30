Президент Грузии отказалась идти на допрос по делу о подтасовке результатов выборов

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует идти на допрос в Генпрокуратуру по делу о возможной фальсификации результатов парламентских выборов.

"Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору", – приводит ТАСС слова Зурабишвили.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция отказалась признавать итоги выборов. В том числе не признала результаты и президент Грузии Зурабишвили, которая назвала нынешнее правительство нелегитимным.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.

Вскоре Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. В результате ведомство начало расследование по данной ситуации. Президент Грузии была вызвана на допрос.

В свою очередь, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал прошедшие парламентские выборы чистыми и прозрачными. Он также добавил, что результаты можно перепроверить.