Прокуратура Грузии начала расследование возможной фальсификации выборов

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Прокуратура Грузии начала расследование ситуации в связи с возможной фальсификацией парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в связи с высказываниями президента Грузии Саломе Зурабишвили о якобы имевших место фальсификациях на парламентских выборах прокуратура вызвала ее на допрос 31 октября.

В соответствии с заявлением ЦИК и данными, опубликованными в СМИ, президент должна предоставить доказательства возможной фальсификации результатов парламентских выборов.

Также прокуратура планирует провести допросы всех, кто может обладать сведениями по этому вопросу. Это позволит установить факты, о которых говорили президент Грузии, представители политических партий и наблюдательных миссий.

Ранее Центральная избирательная комиссия обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование ситуации.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Также пятипроцентный барьер смогли преодолеть и четыре оппозиционные партии, однако они отказались признавать итоги выборов и заявили о конституционном перевороте.

В том числе не признала итоги выборов и президент Грузии. Зурабишвили назвала нынешнее правительство нелегитимным, а результаты выборов – "тотальной фальсификацией".

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.