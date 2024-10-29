Политолог Караханов: протесты в Грузии станут волнообразными, но ограниченными

Фото: ТАСС/АР/ Zurab Tsertsvadze

Протесты в Грузии на фоне итогов парламентских выборов будут носить волнообразный характер. Об этом заявил глава Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог Энес Караханов в беседе с News.ru.

Он подчеркнул, что вряд ли такие демонстрации будут иметь какое-то влияние.

"Наиболее вероятный сценарий – протесты будут носить волнообразный характер, с периодическими всплесками активности, но без достижения масштаба, способного реально повлиять на политическую ситуацию", – сказал Караханов.

По его словам, результаты голосования на выборах и последующая реакция на них показывают глубокий раскол в грузинском обществе касательно будущего пути развития страны. Эксперт полагает, что это противостояние может иметь долгосрочные последствия для политической стабильности и международного положения республики.

Караханов назвал три фактора, которые могут ограничить масштаб протестов. Он указал, что, во-первых, результат "Грузинской мечты" в 54% достаточно убедителен с формальной точки зрения. Во-вторых, международные наблюдатели, несмотря на отмеченные нарушения, не заявили о полной нелегитимности выборов. В-третьих, грузинское общество показывает усталость от политической нестабильности.

Правящая в стране партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в ходе голосования получила большинство парламентских мест – 54,08%. При этом практически все представители грузинской оппозиции отказались признавать итоги выборов. Президент Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоги голосования.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.

В свою очередь, глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не исключает "дальнейших последствий" для Грузии, если правительство республики не изменит свой курс.