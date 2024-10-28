США пригрозили Грузии последствиями, если страна не изменит политический курс

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Власти США пригрозили Грузии "дальнейшими последствиями", если правительство республики не изменит курс. Соответствующее заявление сделал руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.

"В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс", – приводит ТАСС слова Миллера.

Ранее правящая в стране партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в ходе голосования получила большинство парламентских мест – 54,08%. При этом практически все представители грузинской оппозиции отказались признавать итоги выборов. Президент Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоги голосования.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.