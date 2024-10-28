ТАСС: подготовленные на Украине снайперы прибывают в Грузию для провокаций

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В Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы для организации провокаций, передает ТАСС со ссылкой на источники в регионе.

"Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста", – заявил собеседник агентства.

Ранее правящая в стране партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в ходе голосования получила большинство парламентских мест – 54,08%. При этом практически все представители грузинской оппозиции отказались признавать итоги выборов. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что также не признает итоги голосования.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.