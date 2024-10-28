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28 октября, 19:47

Политика

Оппозиция Грузии вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Оппозиция Грузии требует повторных выборов в парламент страны, заявил депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе.

Политик уточнил, что выборы нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием является открытие списков проголосовавших людей.

"Мы не собираемся входить в этот парламент", – цитирует ТАСС заявление Вашадзе, сделанное в ходе митинга в Тбилиси.

"Единство – Национальное движение" отказалось от депутатских мандатов по итогам выборов в местный парламент, которые прошли 26 октября.

В ходе голосования правящая в стране партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила большинство парламентских мест – 54,08%. При этом практически все представители грузинской оппозиции отказались признавать итоги выборов. Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что также не признает итоги голосования.

Новости мира: граждане Грузии вышли на митинг против итогов парламентских выборов

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