ЦИК Грузии потребовала провести расследование после обвинений в фальсификации выборов

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Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование после обвинений в фальсификации парламентских выборов, сообщается на сайте ЦИК.

"Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии (Саломе Зурабишвили. – Прим. ред.), политиков или любых заинтересованных лиц, а также распространенная информация о фальсификации выборов, требуется провести комплексное и объективное расследование, что выходит за рамки компетенции избирательной администрации", – говорится в заявлении.

Отмечается, что после объявления результатов парламентских выборов ЦИК стала "объектом особенных нападок и безосновательной критики". При этом наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ положительно оценили выборы, а аудит американской компании не выявил недочетов.

Между тем в центре Тбилиси вечером 29 октября начался новый марш грузинской оппозиции, недовольной итогами выборов, передает РИА Новости.

По данным агентства, протестующие собрались у Тбилисского государственного университета и планируют дойти до здания парламента на проспекте Руставели. Однако число участников мероприятия снизилось по сравнению со вчерашней манифестацией, отмечают журналисты.

Собравшиеся несут флаги Грузии, Евросоюза, а также плакаты с проевропейскими лозунгами. За протестующими наблюдают сотрудники полиции.



Видео: телеграм-канал РИА Новости

В РИА Новости также сообщили, что корреспондент агентства пострадал в ходе преследования его протестующими сторонниками грузинской оппозиции. Его спасла полиция, сейчас он в безопасности.

По словам корреспондента, провокаторы возмутились, услышав русскую речь. Они скандировали антироссийские лозунги и преследовали журналиста. Также протестующие несли над его головой мегафон с громкой сиреной.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Также пятипроцентный барьер смогли преодолеть и четыре оппозиционные партии, однако они отказались признавать итоги выборов и заявили о конституционном перевороте.

В том числе не признала итоги выборов и президент Грузии. Зурабишвили назвала нынешнее правительство нелегитимным, а результаты выборов – "тотальной фальсификацией".

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.