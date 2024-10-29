Боррель созвал комитет ЕС по политике и безопасности для обсуждения "ситуации в Грузии"

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созвал 29 октября срочное заседание комитета ЕС по политике и безопасности, чтобы обсудить "сложную ситуацию в Грузии", возникшую после парламентских выборов в стране, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что обсуждение данной темы также было включено в повестку дня ноябрьского заседания Совета по иностранным делам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными ультиматумы и менторские заявления со стороны США и Евросоюза в адрес Грузии после выборов. Он подчеркнул, что подобные ультиматумы "противоречат нормам межгосударственных отношений" и Россия обеспокоена данной ситуацией. Также он отметил, что российская сторона никогда не вмешивалась в дела Грузии.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Пятипроцентный барьер смогли преодолеть и четыре оппозиционные партии, однако они отказались признавать итоги выборов, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти.

Также не признала итоги выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, она назвала нынешнее правительство нелегитимным, а результаты выборов – "тотальной фальсификацией".