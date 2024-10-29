Песков назвал отвратительными менторские заявления Запада в адрес Грузии после выборов

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Менторские заявления и ультиматумы руководству Грузии со стороны США и Евросоюза являются "отвратительными проявлениями", они должны быть прекращены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подобные ультиматумы "противоречат нормам межгосударственных отношений", и Россия обеспокоена данной ситуацией. Также он отметил, что российская сторона никогда не вмешивалась в дела Грузии.

"Мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии", – сказал он, добавив, что не стоит рассуждать о том, что было бы, если на выборах победила другая политическая сила.

Ранее Песков уже заявлял, что Россия не вмешивалась в парламентские выборы в Грузии, назвав подобные обвинения голословными и "стандартными" для многих стран, поскольку Россию регулярно обвиняют во вмешательстве.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Пятипроцентный барьер смогли преодолеть и четыре оппозиционные партии, однако они отказались признавать итоги выборов, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти.

Также не признала итоги выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, она назвала нынешнее правительство нелегитимным, а результаты выборов – "тотальной фальсификацией".