Боррель призвал власти Грузии к конструктивному диалогу

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал грузинские власти к конструктивному и инклюзивному диалогу после парламентских выборов. Его слова приводятся на сайте Европейской службы внешних действий.

"ЕС призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", – заявил Боррель.

Он также призвал ЦИК Грузии и прочие органы расследовать и обсудить избирательные нарушения и обвинения в ходе прошедших выборов.

Парламентские выборы в Грузии завершились 26 октября. Отмечалось, что голосование прошло в мирной и спокойной обстановке.

Предварительно, победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Местная оппозиция отказалась признавать результаты выборов, как и действующий президент страны Саломе Зурабишвили.

Фракция "Коалиция за перемены" также объявила о начале акций непрерывных организованных протестов в стране с 27 октября.