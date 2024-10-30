Захарова заявила, что российские журналисты в Грузии мешают Западу

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Журналисты из России, которые "показывают реальное отражение мира", мешают западным странам формировать необходимую ему информационную картину. Так в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала преследование корреспондента РИА Новости протестующими сторонниками грузинской оппозиции на митинге в Тбилиси.

"Глазами Запада посмотрите на все, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты", – отметила дипломат.

По ее словам, в таком случае не было бы никаких шероховатостей в информационной картине мира Запада.

"Не было бы никаких разрывов этой логической цепочки. И тут периодически вырываются российские СМИ, которые устами своих журналистов, обозревателей, корреспондентов во взаимодействии с местными агентствами, телевизионными корпорациями, показывают реальное отражение мира в зеркале", – подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее стало известно, что корреспондент РИА Новости пострадал в ходе преследования его протестующими сторонниками грузинской оппозиции. Его спасла полиция, сейчас он в безопасности. По словам корреспондента, провокаторы возмутились, услышав русскую речь. Они скандировали антироссийские лозунги и преследовали журналиста. Также протестующие несли над его головой мегафон с громкой сиреной.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Также пятипроцентный барьер смогли преодолеть и четыре оппозиционные партии, однако они отказались признавать итоги выборов и заявили о конституционном перевороте. В том числе не признала итоги выборов и президент Грузии. Зурабишвили назвала нынешнее правительство нелегитимным, а результаты выборов – "тотальной фальсификацией".

28 октября оппозиция Грузии вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент.