Премьер Грузии Кобахидзе назвал прошедшие в стране выборы прозрачными

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прошедшие в стране парламентские выборы чистыми и прозрачными, передает ТАСС.

"Выборы были полностью справедливыми, свободными, конкурентными, чистыми. Нет никаких проблем относительно открытости", – сказал Кобахидзе, добавив, что результаты можно перепроверить.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, заявив о конституционном перевороте.

В том числе не признала победу правящей партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала нынешнее правительство нелегитимным, а результаты выборов – "тотальной фальсификацией".

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.

Вскоре Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. В результате ведомство начало расследование по данной ситуации. Кроме того, в связи с высказываниями Зурабишвили о якобы имевших место нарушениях на выборах прокуратура вызвала ее на допрос 31 октября.