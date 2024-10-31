Премьер Грузии Кобахидзе заявил о вмешательстве извне в парламентские выборы

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Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным вмешательством извне. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".

"Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами", – приводит слова грузинского премьера РИА Новости.

Кобахидзе добавил, что представители оппозиционных партий, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган, несмотря на их заявления о бойкоте. По словам политика, у оппозиции не хватит ресурсов продолжать саботаж так долго.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция отказалась признавать итоги выборов. В том числе не признала результаты и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала нынешнее правительство нелегитимным.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией".

В свою очередь, ЦИК Грузии обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. В результате ведомство начало расследование по данной ситуации. Президент Грузии была вызвана на допрос, однако позже она заявила, что не планирует на него идти.

Позже правоохранители арестовали двоих человек по подозрению в фальсификации результатов голосования на одном из избирательных участков Марнеульского района в день выборов. Прокуратура официально выдвинула обвинения против организаторов массового вброса бюллетеней.