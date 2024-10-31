Оппозиция Грузии анонсировала митинг против итогов выборов 4 ноября

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Представители оппозиционных партий Грузии планируют провести митинг против результатов парламентских выборов 4 ноября. Он состоится у здания парламента в Тбилиси, заявила член коалиции "Сильная Грузия" Анна Долидзе.

"Мы соберемся в понедельник в семь часов вечера на проспекте Руставели и там вам сообщим о детальном плане действий, о том, как внутри и за пределами страны по закону, по праву, мирно, но организованно и результативно продлится наш протест", – приводит слова Долидзе ТАСС.

Как, в свою очередь, заявил в беседе с радио КП эксперт Станислав Тарасов, таким образом Запад пытается заставить победившую на выборах "Грузинскую мечту" включить в правительство оппозицию.

"Если им это удастся, то это будет частичной победой оппозиции, потому что в будущем в ранге министра они могут спровоцировать государственный кризис и свергнуть власть "Грузинской мечты", – считает Тарасов.

Эксперт также подчеркнул, что Россия в данной ситуации ведет себя грамотно и не вмешивается в ситуацию. В дальнейшем это может привести к восстановлению дипотношений с Грузией.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией".

В свою очередь, ЦИК Грузии обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. В результате ведомство начало расследование. Президент Грузии была вызвана на допрос, однако позже заявила, что не планирует на него идти.

Также в прокуратуре сообщили, что расследуют 47 уголовных дел о возможной подтасовке результатов выборов. При этом лица, которые говорили о фальсификации, отказались давать показания правоохранителям и не сотрудничают со следствием. Позже прокуратура официально выдвинула обвинения против организаторов массового вброса бюллетеней на парламентских выборах.