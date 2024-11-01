Медведев назвал выбором народа победу правящей партии Грузии на парламентских выборах

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" на выборах в парламент республики прагматичным выбором народа Грузии.

"Народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с РФ", – сказал Медведев в интервью RT.

Он отметил, что победа партии является выбором народа, а не "спецоперацией Кремля". По словам Медведева, "Грузинская мечта" пользуется высокой популярностью в стране.

Кроме того, зампред Совбеза России назвал провокацией призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили выйти на митинги.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Ведомство начало расследование. Президент Грузии была вызвана на допрос, однако та заявила, что не планирует на него идти.

Позже следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования. Организаторов вброса арестовали 31 октября.