Президент Грузии Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". Об этом сообщает РИА Новости.

Она заявила, что стране грозит "дестабилизация". Зурабишвили до сих пор не признает результаты выборов, согласно итоговым данным ЦИК страны.

"Приговор вынесен, выборы не состоялись", – подчеркнула она на брифинге.

По словам Зурабишвили, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также отметила, что в процессе выборов была нарушена конституция, которая в том числе гласит о конфиденциальности голосования.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Ведомство начало расследование. Следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования.

Позже ЦИК Грузии сообщил о завершении рассмотрения жалоб по выборам в парламент.