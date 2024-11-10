Оппозиция проводит шествие в знак протеста против итогов выборов в Грузии

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Оппозиционные политики и гражданские активисты проводят шествие по улицам Тбилиси в Грузии против результатов парламентских выборов, передает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Как сообщают журналисты, активисты собрались на площади Свободы, после чего направились в сторону набережной, где перекрыли автомобильное движение. Люди несут флаги Грузии и Евросоюза.

Правоохранители не препятствуют протестующим, акция проходит мирно.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Ведомство начало расследование. Следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования.

Позже ЦИК Грузии сообщил о завершении рассмотрения жалоб по выборам в парламент.