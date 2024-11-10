10 ноября, 20:15Политика
Оппозиция проводит шествие в знак протеста против итогов выборов в Грузии
Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze
Оппозиционные политики и гражданские активисты проводят шествие по улицам Тбилиси в Грузии против результатов парламентских выборов, передает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.
Как сообщают журналисты, активисты собрались на площади Свободы, после чего направились в сторону набережной, где перекрыли автомобильное движение. Люди несут флаги Грузии и Евросоюза.
Правоохранители не препятствуют протестующим, акция проходит мирно.
Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.
Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.
Ведомство начало расследование. Следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования.
Позже ЦИК Грузии сообщил о завершении рассмотрения жалоб по выборам в парламент.
Новости мира: Грета Тунберг приняла участие в акции против итогов выборов в Тбилиси