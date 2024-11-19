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Полиция разогнала протестующих у здания госуниверситета в Тбилиси, передает "Интерфакс".

В настоящее время противостояние между несколькими десятками оппозиционеров, выступающих против итогов парламентских выборов, и правоохранителями продолжается на проспекте Меликишвили. Проезжая часть проспекта перекрыта.

По данным местных СМИ, задержаны до 10 человек. Убраны около 30 палаток. Ситуация на месте успокоилась, полицейские через мегафон просят оппозиционеров перейти с проезжей части проспекта на тротуар.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Ведомство начало расследование. Следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования. Позже ЦИК Грузии сообщила о завершении рассмотрения жалоб по выборам в парламент.