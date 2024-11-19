Президент Грузии Зурабишвили обратилась в КС для признания выборов сфальсифицированными

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд для признания итогов прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эку Беселию, которая будет представлять Зурабишвили в суде.

Юрист отметила, что в иске президента Грузии упоминаются два нарушения конституционных прав. Первое связано с нарушением принципа всеобщности. По словам адвоката, грузинские граждане, проживающие за рубежом, были ограничены в своих конституционных правах, так как им "запретили" участвовать в выборах.

"Второй важнейший принцип – это тайна голосования. Есть не одно доказательство, касающееся нарушения тайны голосования, что является нарушением конституционного стандарта", – подчеркнула Беселия.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Ведомство начало расследование. Следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования. Позже ЦИК Грузии сообщила о завершении рассмотрения жалоб по выборам в парламент.

18 ноября Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также отметила, что в процессе выборов была нарушена конституция, которая в том числе гласит о конфиденциальности голосования.