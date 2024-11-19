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19 ноября, 11:13

Происшествия

МВД Грузии задержало 16 человек при разгоне митинга в Тбилиси

Фото: ТАСС/АР/Zurab Tsertsvadze

Сотрудники грузинского МВД при разгоне митинга оппозиции в Тбилиси задержали 16 человек. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Трое из задержанных отпущены под подписку, уточнили в пресс-службе.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победила на них правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

10 ноября оппозиционные политики и гражданские активисты провели шествие по улицам Тбилиси против результатов парламентских выборов. Утром 19 ноября в ходе еще одной акции протеста полиция разогнала ее участников у здания госуниверситета.

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