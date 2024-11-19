Оппозиция Грузии потребовала суд признать выборы неконституционными

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Иск с требованием признать парламентские выборы в Грузии неконституционными в Конституционный суд подали 30 оппозиционных депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на парламентария Тамар Кордзая.

Ранее с просьбой признать выборы сфальсифицированными в суд обратилась грузинский президент Саломе Зурабишвили. В ее иске упоминаются два нарушения конституционных прав. Первое связано с нарушением принципа всеобщности. Второй – тайна голосования.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Ведомство начало расследование. Следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования. Позже ЦИК Грузии сообщила о завершении рассмотрения жалоб по выборам в парламент.

Зурабишвили 18 ноября предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также отметила, что в процессе выборов была нарушена конституция, которая в том числе гласит о конфиденциальности голосования.