Оппозиционеры Абхазии отвергли заявления в солидарности со стороны президента Грузии

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Лидер общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба отверг заявления в солидарности со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что оппозиционеры не нуждаются в такой поддержке.

Ранее она заявляла, что Абхазия является оккупированным Россией регионом. На это общественник напомнил, что республика – это свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы.

"Чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили, мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует", – цитирует его "Интерфакс".

Ардзинба указал, что у республиканской оппозиции и Зурабишвили различаются взгляды на настоящее и будущее Абхазии, а также на жизнь и политику в целом. По его словам, оппозиционеры ведут внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа, при этом ее действия не носят антироссийский характер.

"Любые заявления на эту тему, от кого бы они не исходили, это 100% ложь и провокация. Курс на союзничество и стратегическое партнерство с Россией остается незыблемым, как и братские отношения и взаимная поддержка между нашими народами", – заключил он.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он – избранный президент Абхазии.