Оппозиция создаст временное правительство, если президент Абхазии не подаст в отставку

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Координационный совет оппозиционеров Абхазии создаст временное правительство, в случае если президент республики Абхазии Аслан Бжания не подаст в отставку. Об этом заявил председатель общественной организации ветеранов войны "Аруаа", представитель оппозиции Темур Гулиа.

По его словам, на работу будут созваны все госслужащие, а также обеспечены условия для рабочего процесса и проконтролирован процесс государственного управления.

"Завтра понедельник. Мы не можем оставлять все так, потому что думаем о народе и государстве, которое должно жить", – цитирует Гулиа ТАСС.

Кроме того, оппозиция требует от Абхазской государственной телерадиокомпании максимальной объективности, так как в данный момент они освещают только сторону власти, когда как протестующие показаны нарушителями конституции, бандитами и экстремистами.

Другой представитель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, в свою очередь, подчеркнул, что оппозиция не покинет парламент, пока Бжания не уйдет в отставку.

"Мы должны ему на слово поверить, что он здесь подпишет заявление (об отставке. – Прим. ред.), и потом состоятся досрочные выборы. В это, я думаю, никто из нас не поверит", – привело его слова РИА Новости.

Тем временем парламент республики планирует собраться в понедельник, 18 ноября, для обсуждения кризиса, заявил представитель оппозиции Леван Микаа.

"Парламент ведет консультации, депутаты обсуждают вопрос о том, чтобы завтра собраться. Мы надеемся, что они завтра соберутся и у них будет кворум, и они примут правильное решение", – сказал Микаа.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он – избранный президент Абхазии.