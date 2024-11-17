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Протестующие в Абхазии начали демонтировать забор вокруг парламента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, участники протестов называют ограждение "забором позора". Они возмущены тем, что местные власти, по их мнению, огородились им от граждан. Они начали демонтаж забора с помощью болгарки и других подручных средств, а также заявили, что планируют перенести его на границу с Грузией.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он – избранный президент Абхазии.