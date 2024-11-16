МВД Абхазии не будет защищать интересы оппозиции

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Министерство внутренних дел Абхазии продолжит выполнять приказы действующего президента страны Аслана Бжании и не станет защищать интересы оппозиции. Об этом заявил глава МВД Абхазии Роберт Киут, передает ТАСС.

Министр отметил, что силовые ведомства работают "в штатном режиме под руководством главнокомандующего".

"Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что в частности я должен подать в отставку. На что хочу заявить – у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться. Народ выбрал президента и мы ему служим", – подчеркнул Киута.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября на фоне недовольства оппозицией возможной ратификацией соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

15 ноября беспорядки продолжились и представители оппозиции захватили весь комплекс правительственных зданий в Сухуме.

Власти в ответ на это стали отзывать документ. Оппозиция же потребовала президента уйти в отставку.

Сначала Бжания отказался и уехал в село Тамыш. Однако позже он заявил, что подаст в отставку, но только когда оппозиционеры покинут правительственный комплекс в столице.