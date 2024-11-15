Президент Абхазии Бжания отказался уйти в отставку

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался покидать свой пост на фоне протестов в центре Сухума. Вместе с ним свою работу продолжат премьер-министр и члены правительства.

"Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде", – приводит ТАСС слова лидера республики.

Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации. По его словам, сейчас важно ликвидировать последствия беспорядков.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. Причиной стало обсуждение ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. На следующий день свыше 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

15 ноября представители оппозиции захватили весь комплекс правительственных зданий в Абхазии. Оппозиция передала Бжании требование об уходе в отставку.

По последним данным, число пострадавших из-за беспорядков в центре Сухума увеличилось до 13 человек.

Власти Абхазии начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.

