Власти Абхазии отзывают из парламента документ о ратификации инвестсоглашения с РФ

Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

Власти Абхазии готовят документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба администрации абхазского президента.

Такое решение было принято президентом Абхазии Асланом Бжанией для стабилизации ситуации в республике. При этом ранее он объяснял, что отсутствие соглашение об инвестициях с РФ несет риски для страны, так как государству неоткуда взять деньги, кроме как с помощью российских инвестиций.

Оппозиционеры начали протестовать в Сухуме вечером 11 ноября, высказываясь против окончательного принятия закона об исполнении соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юрлиц. Они считают, что речь идет о якобы продаже Москве апартаментов в Абхазии.

Тогда были задержаны ряд оппозиционеров, после чего протестующие перекрыли три моста на въезде в столицу. Их удалось разблокировать 12 ноября, когда были освобождены задержанные из временного изолятора. Позже Бжания обратился к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации на фоне протестов.

Вопрос ратификации соглашения должны были рассмотреть 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Представители власти вышли на переговоры, включая главу МВД и главу Службы госбезопасности. В результате парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Оппозиционеры отказались разблокировать здания, пока депутаты не решат отказаться от ратификации соглашения. После этого силовики применили против участников беспорядков слезоточивый газ в ответ на попытку вторжения в здание парламента.

Однако участникам беспорядков удалось штурмом взять под контроль здание парламента в Абхазии. Они проникли туда через окна после того, как вырвали при помощи цепей защитные решетки на окнах первого этажа. Затем протестующим удалось выбить и дверь заднего входа в здание.

