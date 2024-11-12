РИА Новости: оппозиция в Абхазии разблокировала проезд по всем трем мостам в Сухуме

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Все три моста на въезде в столицу Абхазии Сухум, которые перекрывала оппозиция страны, были разблокированы после освобождения ее сторонников из временного изолятора, сообщает РИА Новости.

Так, освобождение получил абхазский политический активист Алмасхан Ардзинба. Помимо него, из пяти задержанных накануне активистов правоохранители отпустили Рамаза Джопуу, Омара Смыра, Аслана Гварамию и Гарри Кокаю, рассказал в беседе с ТАСС представитель оппозиции Адгур Ардзинба.

Акции протеста начались в стране 11 ноября после того, как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент. В свою очередь, осведомленные источники заявляют, что вопрос ратификации соглашения планируется рассмотреть 15 ноября.

В результате несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. Затем более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Оппозиционеры также заблокировали нижний Гумистинский и Кодорский мосты, однако спустя некоторое время один мост был разблокирован.

Сами протестующие утверждали, что движение останется перекрыто до тех пор, пока власти не выпустят из изолятора временного содержания всех задержанных активистов.