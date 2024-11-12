Эксперт Тарасов назвал волнения в Абхазии разборками хозяйствующих субъектов

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Волнения в Абхазии могут быть разборками хозяйствующих субъектов, заявил в эфире радио КП эксперт по Кавказу Станислав Тарасов.

"В Абхазии существуют лица, которые считают, что никакие инвестиционные проекты, связанные с недвижимостью, реализовывать на территории страны невозможно. Россия, конечно, заинтересована в развитии этого региона", – отметил он.

Эксперт также не исключил, что участие в этих протестах могла принимать и некая третья сила, которая пыталась таким образом создать проблемы во взаимоотношениях России и Абхазии. Кроме того, некоторые абхазские политики испытывают беспокойство в связи со сближением РФ и Грузии, что тоже могло повлиять на ситуацию, подчеркнул Тарасов.

Он отметил, что властям Абхазии необходимо принять более жесткие меры в отношении оппозиции.

Акции протеста начались в стране 11 ноября после того, как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент. В свою очередь, осведомленные источники заявляют, что вопрос ратификации соглашения планируется рассмотреть 15 ноября.

В результате несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. Кроме того, более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Оппозиционеры также заблокировали нижний Гумистинский и Кодорский мосты. Позже один мост был разблокирован.

Сами протестующие утверждают, что движение останется перекрыто до тех пор, пока власти не выпустят из изолятора временного содержания шестерых активистов.

