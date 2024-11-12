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12 ноября, 11:05

Политика

В посольство РФ в Абхазии не поступала информация о пострадавших в протестах россиянах

Фото: телеграм-канал Baza

В посольство РФ в Сухуме не поступала информация о пострадавших россиянах в ходе протестов в Абхазии, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Не было информации, что пострадали россияне", – говорится в заявлении посольства.

По данным диппредставительства, массовых обращений в посольство не поступает. Там же подчеркнули, что на почту дипмиссии с требованием разъяснить ситуацию пришло только 1 письмо.

Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял в окончательном чтении закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент. В свою очередь, осведомленные источники заявляют, что вопрос ратификации соглашения планируется рассмотреть 15 ноября.

В результате беспорядков несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Оппозиционеры также заблокировали нижний Гумистинский и Кодорский мосты. Позже один мост был разблокирован.

Как говорят сами протестующие, движение будет перекрыто, пока власти не выполнят требование выпустить из изолятора временного содержания шестерых активистов.

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