Президент Абхазии призвал не поддаваться на провокации на фоне протестов

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Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации на фоне протестов оппозиции. Власти контролируют ситуацию в республике, сообщила пресс-служба лидера страны.

В республике был в экстренном порядке проведен Совет безопасности. По словам Бжании, он состоялся в ночь на 12 ноября.

Вместе с тем правоохранительные органы Абхазии уже организовали проверку в отношении задержанных ранее оппозиционеров. Власти страны также работают над разблокировкой участков дорог, которые были перекрыты во время демонстраций оппозиции, подчеркнул глава государства.

Акции протеста начались в стране 11 ноября после того, как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент. В свою очередь, осведомленные источники заявляют, что вопрос ратификации соглашения планируется рассмотреть 15 ноября.

В результате несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. Кроме того, более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Оппозиционеры также заблокировали нижний Гумистинский и Кодорский мосты. Позже один мост был разблокирован.

Сами протестующие утверждают, что движение останется перекрыто до тех пор, пока власти не выпустят из изолятора временного содержания шестерых активистов.

