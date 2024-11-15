Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

Представители власти Абхазии вышли на переговоры с протестующими, сообщает ТАСС.

В частности, для проведения переговоров вышли глава МВД и глава Службы госбезопасности республики. При этом рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией отложили на следующую неделю.

Акции протеста начались в Абхазии 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября, а 15 ноября в парламенте Абхазии должны были рассмотреть его ратификацию. Президент страны Аслан Бжания объяснял, что отсутствие данного соглашения с Россией несет риски для Абхазии. По его словам, в экономику нужно привлечь деньги, а их неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций.

В настоящее время протесты обострились. У парламента Абхазии в Сухуме были слышны звуки, похожие на выстрелы. Кроме того, силовики применили слезоточивый газ против участников беспорядков. Сотрудники полиции, выстроившись в кордон, пытаются перегородить проход протестующим, которые выломали забор у здания парламента Абхазии.