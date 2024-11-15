Похожие на выстрелы звуки слышны на месте митинга у парламента Абхазии в Сухуме

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Звуки, похожие на выстрелы, слышны у парламента Абхазии в Сухуме, где произошло столкновение между силовиками и оппозицией, выступающей против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, передает РИА Новости.

В настоящее время силовики применили слезоточивый газ против участников беспорядков. Сотрудники полиции, выстроившись в кордон, пытаются перегородить проход протестующим, которые выломали забор у здания парламента Абхазии.

Кроме того, оппозиция предприняла попытку вторжения в здание парламента в Абхазии. Один из лидеров оппозиции и председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба и председатель организации ветеранов "Аруаа" Темур Гулия подошли к парламенту, однако их отказались впустить внутрь, после чего митингующие начали ломать дверь в здание.

В Абхазии акции протеста начались 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент.

В результате протеста 12 ноября несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. Затем более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Оппозиционеры также заблокировали нижний Гумистинский и Кодорский мосты, однако спустя некоторое время один мост был разблокирован.

Сами протестующие утверждали, что движение останется перекрыто до тех пор, пока власти не выпустят из изолятора временного содержания всех задержанных активистов. Однако 12 ноября все три моста на въезде в столицу Абхазии Сухум, которые перекрывала оппозиция страны, были разблокированы после освобождения ее сторонников из временного изолятора.

15 ноября в парламенте Абхазии рассматривается ратификация межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. Президент страны Аслан Бжания объяснил, что отсутствие этого соглашения с РФ несет риски для Абхазии. По его словам, в экономику нужно привлечь деньги, а их неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций – у абхазского бизнеса собственного капитала для динамичного развития экономики не хватает.