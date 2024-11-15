Президент Абхазии заявил, что отсутствие соглашения об инвестдеятельности с РФ несет риски

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Отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для Абхазии, заявил президент республики Аслан Бжания в интервью местному телеканалу Абаза-ТВ.

"Оппозиция выступает против одобрения этого договора. Не соглашение об инвестдеятельности несет риски для Абхазии, а отсутствие такого соглашения", – заявил абхазский лидер.

Бжания пояснил, что экономика республики не соответствует запросам текущего момента, и в таких условиях перед государством стоит первоочередная задача создать условия для трудоустройства граждан.

По его словам, в экономику нужно привлечь деньги, а их неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций – у абхазского бизнеса собственного капитала для динамичного развития экономики не хватает.

15 ноября в парламенте Абхазии рассматривается ратификация межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.

Акции протеста начались в Абхазии 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент.

В результате несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. Затем более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Оппозиционеры также заблокировали нижний Гумистинский и Кодорский мосты, однако спустя некоторое время один мост был разблокирован.

Сами протестующие утверждали, что движение останется перекрыто до тех пор, пока власти не выпустят из изолятора временного содержания всех задержанных активистов. Однако 12 ноября все три моста на въезде в столицу Абхазии Сухум, которые перекрывала оппозиция страны, были разблокированы после освобождения ее сторонников из временного изолятора.