Протестующие взяли под контроль здание парламента в Абхазии

Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

Участники беспорядков штурмом взяли под контроль здание парламента в Абхазии, передает ТАСС.

Представители оппозиции смогли прорваться в здание парламента республики через окна после того, как вырвали при помощи цепей защитные решетки на окнах первого этажа. Затем протестующим удалось выбить и дверь заднего входа в здание.

В свою очередь, правоохранительные органы республики не оказывают сопротивления.

Между тем пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании заявила, что из-за протестов лидер страны в настоящее время в Сухуме проводит встречи с руководством республики для принятия мер по стабилизации обстановки. Кроме того, сейчас министр обороны республики Владимир Ануа находится у здания парламента и наблюдает за обстановкой.

Оппозиционные акции начались в Сухуме вечером 11 ноября, после окончательного принятия закона об исполнении соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юрлиц. Оппозиционеры уверены, что речь идет о якобы продаже Москве апартаментов в Абхазии.

Тогда были задержаны ряд оппозиционеров, в ответ на это протестующие перекрыли три моста на въезде в столицу. Их удалось разблокировать после переговоров и освобождения задержанных из временного изолятора. Позже президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации на фоне протестов.

Вопрос ратификации соглашения планировалось рассмотреть 15 ноября, но в этот день протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Представители власти вышли на переговоры, включая главу МВД и главу Службы госбезопасности. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Однако оппозиционеры отказались разблокировать здания, пока депутаты не примут решение отказаться от ратификации соглашения. После этого силовики применили против участников беспорядков слезоточивый газ в ответ на попытку вторжения в здание парламента.