В АТОР заявили, что протесты не влияют на отдых россиян в Абхазии

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Протесты оппозиции, происходящие в Сухуме, никак не влияют на отдых российских туристов в Абхазии, сообщила пресс-служба Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Комментируя ситуацию, вице-президент организации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин подчеркнул, что 95% отдыхающих россиян в настоящий период находятся вне Сухума. По его данным, эти туристы отдыхают в Гаграх и Пицунде, где ситуация остается спокойной.

Российские туроператоры, в свою очередь, подтвердили, что путешественники, которые планируют отдых в Абхазии в зимний период, в основной массе выбирают курорты, расположенные почти в 100 километрах от столицы государства.

При этом туристы никак не реагируют на события в Сухуме. В частности, туроператоры указали, что не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в стране, а брони на лето 2025 года продолжаются.

Вице-президент АТОР также подчеркнул, что у туроператоров есть возможность вернуть туристов, которые в настоящий момент находятся в Сухуме и хотели бы уехать. На это потребуется всего несколько часов.

Акции протеста начались в Абхазии 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

К обострению настроений оппозиции привели планы парламента рассмотреть ратификацию соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. В итоге рассмотрение вопроса отложили на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.

На этом фоне у парламента Абхазии в Сухуме были слышны звуки, похожие на выстрелы. Силовики применили слезоточивый газ против участников беспорядков. Для проведения переговоров с протестующими вышли глава МВД и глава Службы госбезопасности республики.

Участники массовых беспорядков полностью окружили комплекс правительственных зданий и протаранили грузовиком ворота к администрации президента Абхазии, которая расположена рядом со зданием парламента. В то же время представители силовых структур перестали препятствовать участникам беспорядков и оттеснять митингующих.

