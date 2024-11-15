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Два человека пострадали при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии. Об этом заявил главврач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа.

Один из них получил травму головы, после чего его госпитализировали в республиканскую больницу.

"Второму наложили несколько швов на станции и отпустили", – цитирует врача РИА Новости.

Акции протеста начались в республике 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

Само соглашение было подписано 30 октября. Тогда президент республики Аслан Бжания объяснил его необходимость рисками для самой Абхазии. По его словам, в экономику нужно привлечь деньги, а их неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций.

15 ноября в СМИ сообщили о звуках, похожих на выстрелы, у парламента Абхазии в Сухуме. Кроме того, силовики применили слезоточивый газ против участников беспорядков. Сотрудники полиции, выстроившись в кордон, пытаются перегородить проход протестующим, которые выломали забор у здания парламента Абхазии. Для проведения переговоров с протестующими вышли глава МВД и глава Службы госбезопасности республики.

В этот же день парламент планировал рассмотреть ратификацию соглашения с РФ. Однако решение вопроса отложили на следующую неделю, несмотря на это, протестующие практически сразу же заявили, что не намерены расходиться.