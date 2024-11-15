Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

Протестующие в Сухуме полностью окружили комплекс правительственных зданий, сообщает ТАСС.

Участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота к администрации президента Абхазии, которая расположена рядом со зданием парламента. Они несколько раз таранили ворота, а затем демонтировали их в нескольких местах при помощи тросов.

В то же время представители силовых структур перестали препятствовать участникам беспорядков и оттеснять митингующих. Правоохранители стоят у входов в здания парламента, администрации президента и кабинета министров.

Протесты обострились в Абхазии из-за планов парламента рассмотреть в пятницу ратификацию соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. В итоге рассмотрение вопроса отложили на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.

У парламента Абхазии в Сухуме были слышны звуки, похожие на выстрелы. Кроме того, силовики применили слезоточивый газ против участников беспорядков. Сотрудники полиции, выстроившись в кордон, пытаются перегородить проход протестующим, которые выломали забор у здания парламента. Для проведения переговоров с протестующими вышли глава МВД и глава Службы госбезопасности республики.

Акции протеста начались в Абхазии 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября. Президент страны объяснял, что отсутствие данного соглашения с Россией несет риски для Абхазии. По его словам, в экономику нужно привлечь деньги, а их неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций.