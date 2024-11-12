Протестующие на мосту в Сухуме и власти достигли мирного решения

Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

Протестующие на Гумистинском мосту Сухума в знак освобождения пяти абхазских оппозиционеров нашли компромиссное решение с властями, передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Гальского района Абхазии Константина Пилия.

"Все прошло достойно, без рукоприкладства, без лишнего, конечно, градус эмоций был", – сказал Пилия.

По его словам, конфликт возник, так как между людьми и внутри оппозиции не было доверия. Он также подчеркнул, что конфликты в стране не должны касаться туристов, безопасность которых обеспечивают местные власти и полиция.

Представитель оппозиционного движения Гарри Кокай прибыл на место происшествия после того, как проезд был открыт. Он сообщил, что во время задержания к оппозиционерам относились корректно. Он уточнил, что оппозиция озвучит свои планы позже.

Акции протеста начались в стране 11 ноября после того, как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент. В свою очередь, осведомленные источники заявляют, что вопрос ратификации соглашения планируется рассмотреть 15 ноября.

В результате несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. Затем более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Оппозиционеры также заблокировали нижний Гумистинский и Кодорский мосты, однако спустя некоторое время один мост был разблокирован.

Сами протестующие утверждали, что движение останется перекрыто до тех пор, пока власти не выпустят из изолятора временного содержания всех задержанных активистов.

Однако 12 ноября все три моста на въезде в столицу Абхазии Сухум, которые перекрывала оппозиция страны, были разблокированы после освобождения ее сторонников из временного изолятора.