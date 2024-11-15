8 человек доставлены в больницу после беспорядков в Абхазии

Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

По предварительным данным, 8 человек доставлены в Республиканскую больницу Абхазии после беспорядков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного Минздрава.

Тем временем депутаты парламента страны и ее министры покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме, который был окружен участниками протестных акций, пишет издание "Нужная газета". В их числе, отмечают журналисты, вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Оппозиционные акции начались в Сухуме вечером 11 ноября, после окончательного принятия закона об исполнении соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юрлиц. Оппозиционеры уверены, что речь идет о якобы продаже Москве апартаментов в Абхазии.

Тогда были задержаны ряд оппозиционеров, в ответ на это протестующие перекрыли три моста на въезде в столицу. Их удалось разблокировать 12 ноября, после переговоров и освобождения задержанных из временного изолятора. Позже президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации на фоне протестов.

Вопрос ратификации соглашения планировалось рассмотреть 15 ноября, но в этот день протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Представители власти вышли на переговоры, включая главу МВД и главу Службы госбезопасности. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Однако оппозиционеры отказались разблокировать здания, пока депутаты не примут решение отказаться от ратификации соглашения. После этого силовики применили против участников беспорядков слезоточивый газ в ответ на попытку вторжения в здание парламента.

По версии президента страны, отсутствие соглашение об инвестициях с РФ несет риски для страны, так как государству неоткуда взять деньги, кроме как с помощью российских инвестиций.

