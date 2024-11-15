Оппозиционеры Абхазии создали координационный совет для решения политического кризиса

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Оппозиционные организации Абхазии создали координационный совет для выхода из политического кризиса. Об этом со ссылкой на заявление протестующих сообщается в телеграм-канале "Республика".

В данный момент переговоры с ними ведет спикер парламента республики Лаша Ашуба, который вернулся после встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

В телеграм-канале также указали, что митингующие продолжают прибывать к комплексу правительственных зданий и требуют отставки Бжании.

Беспорядки в республике начались 11 ноября на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. 12 ноября более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

Изначально правительство планировало рассмотреть вопрос ратификации 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме, после чего власти республики согласились на переговоры и предложили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Оппозиционеры взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, включая администрацию президента, а также кабинет министров республики и парламента. В результате власти Абхазии начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.