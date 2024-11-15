Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"

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Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", сообщает РИА Новости.

Тем самым люди опровергают звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.

На стихийном митинге противников ратификации инвестиционного соглашения с Москвой появились российские триколоры. Митингующие размахивают ими наряду с флагами Абхазии.

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Россиянам, временно находящимся в Абхазии, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков и при возможности выехать из страны.

Беспорядки в республике начались 11 ноября на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. 12 ноября более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

Изначально правительство планировало рассмотреть вопрос ратификации 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме, после чего власти республики согласились на переговоры и предложили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Оппозиционеры взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, включая администрацию президента, а также кабинет министров республики и парламента. В результате власти Абхазии начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.