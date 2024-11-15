Оппозиция в Абхазии взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

Представители оппозиции взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Абхазии, пишет ТАСС.

Как передает агентство, в их число вошли здания администрации президента, а также кабинет министров республики и парламента. Из-за этого силовики, обеспечивавшие порядок внутри, начали их покидать.

Протесты в Сухуме начались вечером 11 ноября на фоне недовольств против окончательного принятия закона об исполнении соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юрлиц. Оппозиционеры считают, что речь идет о якобы продаже Москве апартаментов в Абхазии.

Тогда были задержаны несколько их представителей, после чего протестующие перекрыли три моста на въезде в столицу. Их удалось разблокировать 12 ноября, когда были освобождены задержанные из временного изолятора. Позже президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации на фоне протестов.

Вопрос ратификации соглашения должны были рассмотреть 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Представители власти вышли на переговоры, включая главу МВД и главу Службы госбезопасности. В результате парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Оппозиционеры, высказав свое недовольство, отказались разблокировать здания, пока депутаты не решат отказаться от ратификации. После этого силовики применили против участников беспорядков слезоточивый газ в ответ на попытку вторжения в здание парламента.

Однако участникам беспорядков удалось штурмом взять под контроль здание парламента в Абхазии. В результате власти республики начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации, чтобы стабилизировать ситуацию.