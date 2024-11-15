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Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до 9 человек. Всех пострадавших с разными телесными повреждениями отвезли в медучреждение. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

"Информации о том, что кто-то получил тяжелые травмы, нет", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Беспорядки в республике начались на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. 12 ноября более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

Вопрос ратификации должны были рассмотреть 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Представители власти, в свою очередь, согласились на переговоры. Парламентарии перенесли рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Также стало известно, что представители оппозиции взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Абхазии. В их число вошли администрации президента, а также кабинет министров республики и парламента.

Власти Абхазии начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.

