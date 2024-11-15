Пункты пропуска на границах Абхазии с РФ и Грузией работают в обычном режиме

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Пункты пропуска на границах Абхазии с Россией и Грузией работают в обычном режиме, сообщил начальник погрануправления службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.

Обстановка на границах остается спокойной, отметил он в беседе с ТАСС.

Беспорядки в республике начались 11 ноября на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. 12 ноября более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

Изначально правительство планировало рассмотреть вопрос ратификации 15-го числа, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме, после чего власти республики согласились на переговоры и предложили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Однако оппозиционеры взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, включая администрацию президента, а также кабинет министров республики и парламента. В результате власти Абхазии начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.