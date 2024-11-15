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Число пострадавших из-за беспорядков в центре Сухума увеличилось до 13 человек, передает со ссылкой на Минздрав Абхазии ТАСС.

Троим из них потребовалась госпитализация. Как уточнили в ведомстве, они получают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни находятся вне опасности.

Беспорядки в республике начались 11 ноября. Причиной стало обсуждение вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. На следующий день свыше 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

Сперва правительство планировало обсудить ратификацию 15 ноября, но протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Таким образом, власти вынужденно согласились на переговоры и предложили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Несмотря на это, протестующие взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, из-за чего республиканские власти начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта.

К настоящему моменту оппозиционные организации Абхазии создали координационный совет для выхода из политического кризиса. Сейчас переговоры с ними ведет спикер парламента республики Лаша Ашуба. Еще митингующие направили президенту Аслану Бжании требование об уходе в отставку.

