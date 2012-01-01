Протесты в Абхазии: что требуют оппозиционеры и как это связано с Россией

В Абхазии продолжаются протесты на фоне споров о законопроекте об инвестиционном соглашении с Россией. 15 ноября оппозиция собралась у здания парламента в Сухуме и смогла прорваться в здание, несмотря на то что депутаты отменили заседание. На фоне беспорядков администрация президента республики объявила о подготовке к отзыву документа.

Чего хочет оппозиция и почему пошла на штурм парламента страны – в материале Москвы 24.

С чего все началось

Россия и Абхазия 30 октября подписали соглашение, позволяющее компаниями из РФ осуществлять инвестиционную деятельность в республике. К этому в том числе относится сфера туризма, в которую вошли средства размещения, а также спортивно-оздоровительные, развлекательные и многофункциональные комплексы, которые абхазское законодательство до этого времени никак не определяло.

Для разрешения этой ситуации 11 ноября абхазский парламент принял в окончательном чтении закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ вступит в силу после того, как его ратифицирует Народное собрание Абхазии.

"В составе многофункционального комплекса будет допускаться размещение офисных, торговых, спортивных, выставочных, образовательных и иных нежилых помещений. При этом многофункциональный комплекс не может включать в себя (целиком или частично) апартамент и (или) апарт-отель", – пояснили в парламенте.

В ответ на это один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба напомнил, что в республике уже имеется закон об инвестиционной деятельности, который был принят еще в 2014 году. В нем были гарантии для инвесторов, особые условия и льготы, однако новое соглашение предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов, отметил Ардзинба.

Общественные организации, выступающие в оппозиции к нынешним властям республики, назвали соглашение губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Первые акции протеста и перекрытие мостов

Сразу же за принятием законопроекта в Сухуме последовали акции протеста, что привело к первым столкновениям. Правоохранители задержали ряд оппозиционеров за потасовку у парламента, после чего протестующие заблокировали три моста, через которые ведут дороги из абхазской столицы, с требованием освободить задержанных – нижний и верхний Гумистинские мосты, а также Кодорский мост в восточной части Сухума. Разблокировать их удалось только после того, как оппозиционеры были отпущены из временного изолятора.

На фоне усиливающихся недовольств президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам страны с просьбой не поддаваться на провокации. Он также заявил, что отсутствие данного соглашения с Россией несет риски для Абхазии. По его словам, в экономику нужно привлечь деньги, а их неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций.

Захват парламента

РИА Новости

Власти Абхазии объявили о том, что вопрос ратификации соглашения будет рассмотрен 15 ноября. Одновременно с этим оппозиция анонсировала новую акцию протеста у здания парламента и призвала жителей Абхазии принять участие. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий в Сухуме. По оценкам оппозиции, там собрались около 2,5 тысячи человек.

Участники массовых беспорядков несколько раз таранили ворота, а затем демонтировали их в нескольких местах при помощи тросов. Силовики применили слезоточивый газ против участников беспорядков и выстроились в кордон, однако это не помогло остановить протестующих. В результате пострадали 9 человек.

Парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю, но участники беспорядков отказались расходиться до тех пор, пока не будет принято решение об отказе от ратификации соглашения.

В итоге протестующим удалось взять парламент под контроль, а депутаты и министры покинули осажденные протестующими правительственные здания. Также с мест беспорядков начали расходиться и представители силовых структур. Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до 9 человек.

Кроме того, помимо уже озвученных требований, оппозиционеры заявили, что также намерены добиваться отставки президента.

По итогу власти объявили о подготовке документа об отзыве из парламента законопроекта о ратификации. Такое решение было принято президентом Асланом Бжанией для стабилизации ситуации в республике.

Отношение к России

Несмотря на связанные с соглашением беспорядки, представители оппозиции заявили, что их действия не направлены против российско-абхазских отношений и отношений с Россией.

Как утверждалось в распространенном заявлении, оппозиция всегда подчеркивала важность братских и стратегических связей между странами. Критики соглашения обвинили президента Бжанию в том, что он пытается "использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима".

"Сегодня митингующие собрались у здания парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды", – заявили оппозиционеры.

И если изначально оппозиция требовала только отказа от инвестиционного соглашения, то 15 ноября она заявила о том, что президент Абхазии Аслан Бжания должен уйти в отставку, а в республике должны пройти внеочередные выборы главы государства.

Между тем эксперты считают, что у беспорядков в Абхазии и Грузии может быть один подстрекатель. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с News.ru заявил, что оппозиция действует в интересах каких-то внешних сил.

По словам эксперта, со стороны властей нужна серьезная политическая работа. Политолог уточнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили возглавляет оппозицию, поэтому условия протестов там другие. Но, считает Перенджиев, подстрекатели, не достигнув всех необходимых целей в Тбилиси, переключились на Абхазию.

В свою очередь, МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. А тем гражданам, которые временно находятся в Абхазии, необходимо проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков и при возможности выехать из страны.

