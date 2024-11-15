Оппозиция передала президенту Абхазии требование об уходе в отставку

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Оппозиция передала президенту Абхазии Аслану Бжании требование об уходе в отставку. Об этом рассказали в координационном штабе общественных и политических организаций по выходу из сложившегося кризиса. Заявление его представителя Эшсоу Какалии приводится в телеграм-канале "Республика".

"Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжании, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время", – уточнил Какалия.

Оппозиционеры выступают за то, чтобы исполняющим обязанности главы государства стал премьер или спикер парламента.

Участники беспорядков, захватившие ранее парламент, готовятся к обороне и строят баррикады перед зданием. Они считают, что правоохранители могут предпринять попытку вернуть контроль над административными объектами. Протестующие поместили на ворота цепи и сейчас выставляют охранные посты.

Беспорядки в стране начались на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. 12 ноября более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума.

15 ноября представители оппозиции взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Абхазии. В их число вошли администрации президента, а также кабинет министров республики и парламента.

После этого власти Абхазии начали готовить документ об отзыве из парламента законопроекта. Оппозиционеры сформировали координационный совет для выхода из политического кризиса.

